日股业绩：丰田汽车预估本年度全球销量910万辆，几近持平上年度水准

《汇市简讯》美元/日圆突破周线图云区顶部
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
路透东京5月8日 - 丰田汽车 周四公布，预计2014/15财年集团全球汽车销量为910万辆，上年度为911.6万辆。
这家全球最大汽车业者同时表示，预计2014/15财年日圆兑美元平均汇率为100日圆，日圆兑欧元平均汇率为140日圆。
丰田汽车公布2013/14财年集团营业利润增长73.5%至2.29万亿(兆)日圆，净利增长89.5%至1.82万亿日圆；预计2014/15财年营业利润增加0.3%至2.30万亿日圆，净利减少2.4%至1.78万亿日圆。
该公司预计2014/15财年研发支出为9,600亿日圆，资本支出为1.02万亿日圆。(完) (编译 张明钧; 审校 许娜)
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月26日 - 英镑兑美元和欧元周三下跌，在英国周五公布第一季国内生产总值(GDP)数据前缺乏交投方向，本周以来英镑走势主要受欧元区事件主导。