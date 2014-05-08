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货币新闻 | 2014年 5月 8日 星期四 14:29 BJT

日股业绩：丰田汽车预估本年度全球销量910万辆，几近持平上年度水准

路透东京5月8日 - 丰田汽车 周四公布，预计2014/15财年集团全球汽车销量为910万辆，上年度为911.6万辆。

这家全球最大汽车业者同时表示，预计2014/15财年日圆兑美元平均汇率为100日圆，日圆兑欧元平均汇率为140日圆。

丰田汽车公布2013/14财年集团营业利润增长73.5%至2.29万亿(兆)日圆，净利增长89.5%至1.82万亿日圆；预计2014/15财年营业利润增加0.3%至2.30万亿日圆，净利减少2.4%至1.78万亿日圆。

该公司预计2014/15财年研发支出为9,600亿日圆，资本支出为1.02万亿日圆。(完) (编译 张明钧; 审校 许娜)
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