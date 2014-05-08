中国经济：工信部下达2014年淘汰落后产能目标，钢铁和水泥业加码

标题新闻：德国经济部长吉普理斯将参加5月于北京举行的一带一路峰会
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京5月8日 - 中国正在加快调整落后产能的步伐，工业和信息化部周四下达2014年淘汰落后产能任务，与今年3月《政府工作报告》确定的目标相比，钢铁行业淘汰任务超170万吨，水泥行业超850万吨。其他行业任务量与去年相比也有较大幅度增加。
工信部网站刊登的新闻稿称，具体为炼铁1,900万吨、炼钢2,870万吨、焦炭1,200万吨、铁合金234.3万吨、电石170万吨、电解铝42万吨、铜（含再生铜）冶炼51.2万吨、铅（含再生铅）冶炼11.5万吨.
水泥（熟料及磨机）5050万吨、平板玻璃3,500万重量箱、造纸265万吨、制革360万标张、印染10.84亿米、化纤3万吨、铅蓄电池（极板及组装）2,360万千伏安时、稀土（氧化物）10.24万吨。
为引领经济结构优化升级，中国政府正在对产能严重过剩行业，强化环保、能耗、技术等标准，清理各种优惠政策，消化一批存量，严控新上增量。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附