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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 12:29 BJT

中国经济：工信部下达2014年淘汰落后产能目标，钢铁和水泥业加码

路透北京5月8日 - 中国正在加快调整落后产能的步伐，工业和信息化部周四下达2014年淘汰落后产能任务，与今年3月《政府工作报告》确定的目标相比，钢铁行业淘汰任务超170万吨，水泥行业超850万吨。其他行业任务量与去年相比也有较大幅度增加。

工信部网站刊登的新闻稿称，具体为炼铁1,900万吨、炼钢2,870万吨、焦炭1,200万吨、铁合金234.3万吨、电石170万吨、电解铝42万吨、铜（含再生铜）冶炼51.2万吨、铅（含再生铅）冶炼11.5万吨.

水泥（熟料及磨机）5050万吨、平板玻璃3,500万重量箱、造纸265万吨、制革360万标张、印染10.84亿米、化纤3万吨、铅蓄电池（极板及组装）2,360万千伏安时、稀土（氧化物）10.24万吨。

为引领经济结构优化升级，中国政府正在对产能严重过剩行业，强化环保、能耗、技术等标准，清理各种优惠政策，消化一批存量，严控新上增量。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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