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货币新闻 | 2014年 5月 8日 星期四 15:19 BJT

英国数据：4月房价较前月小幅下跌0.2%--Halifax

此前路透调查的分析师预计，4月英国房价较前月上涨0.9%，较上年同期上涨9.1%。

房地产市场一直是英国快速复苏的主要动力，一些英国央行官员已开始表达对房价快速上涨的不安。(完) (编译 洪曦/王洋; 审校 高琦/蔡美珍)
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