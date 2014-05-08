中国汇市：人民币早盘低开高走，4月贸易数据好于预期提振结汇

* 人民币即期早盘低开高走

* 4月贸易顺差好于预期提振结汇

* 贸易料持续改善将为人民币提供支撑

路透北京5月8日 - 人民币兑美元即期汇率 周四随中间价低开后复升，受盘间公布好于预期的4月份贸易数据提振。市场人士预计后期外贸有望持续改善，这将为人民币升值提供支撑，乐观预期使盘间客盘以结汇偏多。

一股份行交易员认为，感觉今天贸易数据要比预期好一些，也让人民币升值了点；后期贸易情况应该还可以，顺差水平会对人民币形成支撑，没有理由再大幅贬值。

北京时间12:11，人民币兑美元即期报6.2304元，上日收报6.2343元。今日人民币兑美元中间价 为6.1557元，上日中间价为6.1542元。

但亦有人士保持冷静，认为后期贸易继续走强的动力仍有赖于中美利差缩窄导致人民币继续贬值。

联讯证券宏观及固定收益高级分析师杨为敩认为，本次贸易数据相对强劲，主要是人民币贬值的刺激作用。从国外的经济情况看，环比的经济数据偏弱，因此人民币贬值带来的对贸易的推动更为明显。

“未来贸易继续走强的原因主要有两方面，一是中美利差缩窄致使人民币继续回落；二是美国等发达经济体的继续复苏。”他说。

中国4月进出口同比均现增长，虽然增幅轻微但仍优于预期。分析人士认为，这表明外贸行业已经出现企稳迹象，随着去年同期贸易虚增因素的消散，预计5月开始出口将逐渐恢复至正常水平。

中国海关周四公布，中国4月出口同比增长0.9%，进口同比增长0.8%，路透访问分析师预估中值分别为下降1.7%和下降2.3%；当月贸易顺差184.5亿美元，路透预估中值为顺差139亿美元。

全球汇市方面，欧元兑美元周四早盘从将近两个月高点回落，今日稍后将召开欧洲央行议息会议；同时，美元在本周意外大跌后站稳脚跟。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2160/15，上日尾盘为6.2228。

北京时间12:13，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2306/24元，上一交易日尾盘报6.2323元。