港股业绩：渣打集团称第一季收入录得低单位数跌幅，受累于韩国业务

路透香港5月8日 - 业务聚焦亚洲的渣打集团 周四称，今年第一季收入按年录得低单位数跌幅，主要受累于韩国业务；若撇除韩国，第一季收入则持平。

渣打集团于香港联交所一份声明中称，市况由去年开始转差，并一直持续至今年第一季度并延至四月及五月。虽然目前增长动力胜于去年下半年，但今年第一季度的收入如预期般按年录得低单位数跌幅。

渣打表示，“多个市场广泛的增长被其他市场（尤其是韩国）下跌的表现所抵销，而由于我们继续重整业务，韩国的收入按年下跌约1.1亿美元。撇除韩国，第一季度收入与去年相若。”

按固定滙率基准计算，渣打的收入轻微上升，毛利率稳定下来但仍维持低水平，行业普遍所受的压力继续影响集团金融市场业务，尤其是利率业务。

贷款减值录得低单位数增长﹐但渣打指未发现有任何新的重大压力出现。第一季度整体经营溢利录得高单位数跌幅，符合预期。按固定滙率基准计算，集团经营溢利录得中单位数跌幅。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)