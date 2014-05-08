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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 12:34 BJT

《全球汇市》欧元在欧洲央行会议前夕脱离高位，澳元受乐观数据提振

此外，Gibbs补充道，美元表现一直疲弱，从全球看市场波动性总体处于低位，这鼓励了追逐高收益的操作。

美元指数 报79.208，略高于周二触及的六个月低点79.06。

过去数周美元呈区间波动，周二大跌，但周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的国会证词没有意外内容之后，美元勉力企稳。

叶伦在国会的听证会上重申原有立场，称就业市场存在“大量闲置产能”，因此经济仍需要大力支持。她在利率前景方面没有提供什么新线索。

美元兑日圆 下滑0.1%，报101.84，高于周三所及的三周低点101.43日圆。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3914 1.3910 +0.03 +1.23 1.3745

美元/日圆 101.82 101.90 -0.08 -3.30 105.30

欧元/日圆 141.66 141.75 -0.06 -2.12 144.73

美元/瑞郎 0.8759 0.8764 -0.06 -1.89 0.8928

英镑/美元 1.6950 1.6952 -0.01 +2.38 1.6556

美元/加元 1.0889 1.0898 -0.08 +2.53 1.0620

澳元/美元 0.9365 0.9326 +0.42 +5.07 0.8913

新西兰元/美元 0.8660 0.8658 +0.02 +5.53 0.8206

澳元/日圆 95.360 95.030 +0.35 +1.61 93.850

新西兰元/日圆 88.170 88.230 -0.07 +2.04 86.410

英镑/日圆 172.58 172.74 -0.09 -1.00 174.33

澳元/新西兰元 1.0808 1.0765 +0.40 -0.37 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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