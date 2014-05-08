《全球汇市》欧元在欧洲央行会议前夕脱离高位，澳元受乐观数据提振

《汇市简讯》美元/日圆突破周线图云区顶部
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
此外，Gibbs补充道，美元表现一直疲弱，从全球看市场波动性总体处于低位，这鼓励了追逐高收益的操作。
美元指数 报79.208，略高于周二触及的六个月低点79.06。
过去数周美元呈区间波动，周二大跌，但周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的国会证词没有意外内容之后，美元勉力企稳。
叶伦在国会的听证会上重申原有立场，称就业市场存在“大量闲置产能”，因此经济仍需要大力支持。她在利率前景方面没有提供什么新线索。
美元兑日圆 下滑0.1%，报101.84，高于周三所及的三周低点101.43日圆。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3914 1.3910 +0.03 +1.23 1.3745
美元/日圆 101.82 101.90 -0.08 -3.30 105.30
欧元/日圆 141.66 141.75 -0.06 -2.12 144.73
美元/瑞郎 0.8759 0.8764 -0.06 -1.89 0.8928
英镑/美元 1.6950 1.6952 -0.01 +2.38 1.6556
美元/加元 1.0889 1.0898 -0.08 +2.53 1.0620
澳元/美元 0.9365 0.9326 +0.42 +5.07 0.8913
新西兰元/美元 0.8660 0.8658 +0.02 +5.53 0.8206
澳元/日圆 95.360 95.030 +0.35 +1.61 93.850
新西兰元/日圆 88.170 88.230 -0.07 +2.04 86.410
英镑/日圆 172.58 172.74 -0.09 -1.00 174.33
澳元/新西兰元 1.0808 1.0765 +0.40 -0.37 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 石冠兰/王翔琼/李春喜/孙茉莉/张明钧/蔡美珍/张荻/杜明霞)
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
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路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。