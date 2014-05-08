中国反腐：中纪委一天公布三位地方官员严重违纪违法，并涉嫌犯罪

标题新闻：德国经济部长吉普理斯将参加5月于北京举行的一带一路峰会
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路透北京5月8日 - 中国反腐败力度不断加大，中央纪委监察部网站周四一天就公布三位省市级地方官员严重违纪违法，并已涉嫌犯罪，其中包括贵州省委原常委、遵义市委原书记廖少华。
中纪委称，经查，廖少华利用职务上的便利为他人谋取利益，收受巨额贿赂；滥用职权造成国家财政资金重大损失。其行为已构成严重违纪违法，并涉嫌犯罪。依据有关规定，决定给予廖少华开除党籍、开除公职处分；将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。
此外，四川省纪委近期对广元市委原常委、常务副市长苏利明进行了立案调查。经查，其行为已构成严重违纪，其中部分问题已涉嫌犯罪。日前，省纪委已将苏利明移送司法机关依法处理。而湖北省政府国有资产监督管理委员会副主任王侃亦因涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。
中纪委网站昨日还公布，辽宁省纪委对省国有资产监督管理委员会副巡视员、省（中）直企业工会主席徐曙明涉嫌严重违纪违法问题进行立案调查。
另据国内媒体周三报导，国家电网旗下华北分部主任、党委书记朱长林当日被带走调查。这意味着电力反腐首次由地方电网层面上升到国家电网层面。
中央纪委书记王岐山此前表示，要对发生重大腐败案件和不正之风长期滋生蔓延的地方、部门和单位，实行“一案双查”，既要追究当事人责任，又要追究相关领导责任。
中共十八大以来，在中央强调“老虎苍蝇一起打”的反腐行动中，不断有中央和地方官员落马，其中省部级官员已超过20人，包括原国资委主任蒋洁敏、原国家发改委副主任刘铁男等；而国企高层因严重违纪违法而接受调查的亦是层出不穷，其中包括上月爆出的华润集团董事长宋林。（完） (发稿 李贺; 审校 张喜良)
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路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附