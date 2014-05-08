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货币新闻 | 2014年 5月 8日 星期四 15:24 BJT

表格：瑞士4月CPI较上年同期持平，预估为上升0.1%

路透苏黎世5月8日 - 瑞士联邦统计局周四公布的数据显示，瑞士4月消费者物价指数(CPI)较上年同期持平，预估为上涨0.1%；较上月上涨0.1%，预估亦为上升0.1%。

以下为详细数据：

2014年4月 2014年3月 2013年4月

较上月变动% 0.1 0.4 0.0

较上年同期变动% 0.0 0.0 -0.6

指数(2010年12月=100) 99.2 99.1 99.1 (完) (编译 洪曦; 审校 艾茂林)
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