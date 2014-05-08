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货币新闻 | 2014年 5月 8日 星期四 16:08 BJT

表格：LME金属库存最新变化--5月8日

路透伦敦5月8日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           213,025            -3,925
    锡             9,705              持平
    铅           193,475              -125
    锌           762,500            -1,250
    铝         5,321,900            -9,700
    镍           277,968              -468
    铝合金        54,340              持平
    NASAAC        62,740               -40
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据        库存分布              品种     库存数据        库存分布
 铜    MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅       MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡       MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金   MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA    MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 张若琪 审校 杜明霞)
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