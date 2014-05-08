中国债市动态：情绪乐观一二级良性互动均向好，宽资金亦有助力

标题新闻：德国经济部长吉普理斯将参加5月于北京举行的一带一路峰会
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路透北京5月8日 - 中国银行间市场周四早盘现券继续向好，金融债中长端收益率领跌。市场人士表示，今日正回购操作量符预期，资金宽松状态难撼，加之新债招标场面火爆，进一步点燃二级做多热情。
中国农业发展银行稍早招标的四期固息债定位均远低于市场预期，火爆的需求下，除两年品种外，其他三期债的投标倍数超过四倍，机构情绪高涨开启抢购模式。
“今天正回购操作规模600亿是比较符合预期的，钱还是多，早晨金融债就往下走，后来农发新债招标结果出来，收益率低啊，更是带动二级继续回落。”上海一银行交易员称。
不过另一银行交易员提到，虽然说整体情绪积极，但其注意到在新债结果公布前，部分止盈盘浮现，现券收益率曾略有反弹苗头，待新债超预期走低的影响逐渐被消化后，下午二级收益率或可能小幅反弹，收窄早盘跌幅。
央行公开市场今日进行了600亿元人民币28天期正回购操作，规模与周二相同。据此计算，本周公开市场净回笼资金600亿元。
中国银行间资金市场周四早盘隔夜和七天期回购加权利率一跌一涨，走势稍有分化。不过二者变化幅度均在10个基点(bp)左右，流动性整体稳势未改，而三个月shibor则继续走低，探至5.40%之下。
剩余期限约9.71年的固息国开债最新报价对应收益率 为5.2600%/5.2024%，上日尾盘为5.2800%/5.2207%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1406 早盘收报92.986元，较上日结算价基本持平。(完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附