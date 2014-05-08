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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 13:09 BJT

中国债市动态：情绪乐观一二级良性互动均向好，宽资金亦有助力

路透北京5月8日 - 中国银行间市场周四早盘现券继续向好，金融债中长端收益率领跌。市场人士表示，今日正回购操作量符预期，资金宽松状态难撼，加之新债招标场面火爆，进一步点燃二级做多热情。

中国农业发展银行稍早招标的四期固息债定位均远低于市场预期，火爆的需求下，除两年品种外，其他三期债的投标倍数超过四倍，机构情绪高涨开启抢购模式。

“今天正回购操作规模600亿是比较符合预期的，钱还是多，早晨金融债就往下走，后来农发新债招标结果出来，收益率低啊，更是带动二级继续回落。”上海一银行交易员称。

不过另一银行交易员提到，虽然说整体情绪积极，但其注意到在新债结果公布前，部分止盈盘浮现，现券收益率曾略有反弹苗头，待新债超预期走低的影响逐渐被消化后，下午二级收益率或可能小幅反弹，收窄早盘跌幅。

央行公开市场今日进行了600亿元人民币28天期正回购操作，规模与周二相同。据此计算，本周公开市场净回笼资金600亿元。

中国银行间资金市场周四早盘隔夜和七天期回购加权利率一跌一涨，走势稍有分化。不过二者变化幅度均在10个基点(bp)左右，流动性整体稳势未改，而三个月shibor则继续走低，探至5.40%之下。

剩余期限约9.71年的固息国开债最新报价对应收益率 为5.2600%/5.2024%，上日尾盘为5.2800%/5.2207%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1406 早盘收报92.986元，较上日结算价基本持平。(完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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