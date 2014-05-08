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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 13:11 BJT

香港股市：油气股上扬推动H股早盘涨升，博彩股重挫限制恒指涨幅

路透香港5月8日 - 香港股市周四早盘上涨，受油气股走强的扶助，但博彩股下跌，限制了整体涨幅。此前中国对澳门非法支付展开调查。

截至中午时分，恒生指数 上涨0.5%，报21,863.95点。恒生国企指数 扬升1.3%。

能源股推动国企指数涨势，此前中国石油和化学工业联合会的数据显示，中国一季度投资增长加快。

中国石油化工股份 和中国石油股份 双双上扬2.1%。

但博彩股重挫则限制了恒指涨幅；此前中国银联公布新措施，致力打击澳门的非法支付管道。

银河娱乐 重摔8.4%，金沙中国有限公司 挫低7.3%，永利澳门 也大跌8.2%。(完)
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