香港股市：油气股上扬推动H股早盘涨升，博彩股重挫限制恒指涨幅

《汇市简讯》美元/日圆突破周线图云区顶部
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
路透香港5月8日 - 香港股市周四早盘上涨，受油气股走强的扶助，但博彩股下跌，限制了整体涨幅。此前中国对澳门非法支付展开调查。
截至中午时分，恒生指数 上涨0.5%，报21,863.95点。恒生国企指数 扬升1.3%。
能源股推动国企指数涨势，此前中国石油和化学工业联合会的数据显示，中国一季度投资增长加快。
中国石油化工股份 和中国石油股份 双双上扬2.1%。
但博彩股重挫则限制了恒指涨幅；此前中国银联公布新措施，致力打击澳门的非法支付管道。
银河娱乐 重摔8.4%，金沙中国有限公司 挫低7.3%，永利澳门 也大跌8.2%。(完)
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
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路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。