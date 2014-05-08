投行观点：随着基数效应弱化，中国未来外需弱势复苏可能性大--中金

路透北京5月8日 - 中国4月进出口同比增速超越预期。中金公司债券组指出，随着基数效应逐步弱化，自贸区政策优惠体现，未来外需总体继续弱势复苏的可能性大。

“（随着）虚假贸易导致的高基数对同比增速的影响弱化，5月外贸增速或出现显着反弹，”中金债券组在数据点评中称。

该投行认为，4月外贸增速超预期，进出口环比均超出季节性，主要原因在于发达市场经济持续复苏，新兴市场所受外部冲击减弱，外需呈现弱势复苏；以及政府持续出台稳增长措施，部分对冲房地产下行风险，有利于内需趋稳。

与此同时，人民币汇率贬值一定程度上刺激出口，并且导致美元计价外贸增速回升，而且上海自贸区优惠政策落实也促进了部分保税区贸易增长。

中国4月出口同比增长0.9%，进口同比增长0.8%，路透访问分析师预估中值分别为下降1.7%和下降2.3%；当月贸易顺差184.5亿美元，路透预估中值为顺差139亿美元。

其中，对香港出口同比从3月的-43.6%升至-31.4%，不含香港出口同比从3月的6.8%升至9.5%，去年虚假贸易高基数导致对香港出口同比大幅下降是出口增速较低的主因。

另外，4月铁矿石进口同比增速从3月的14.5%升至24.2%，大豆进口同比增速从3月的20.4%升至63.5%，未锻造铜及铜材进口同比亦从3月的30.9%升至52%。

人民币贬值背景下银行收紧贸易融资授信，但大宗商品进口增速不降反升。中金债券组认为，主要原因在于：一是自贸区大宗商品贸易优惠便利促进大宗商品进口；二是贸易商对未来人民币贬值预期或减弱，这也部分有助于贸易融资需求回升；三是铜融资有对冲，价格变动对融资贸易影响较小。