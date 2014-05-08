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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 13:20 BJT

《台湾新债预测》10年期增额公债103/6R得标利率料落在1.53-1.55%

* 标售标的：103/6R期10年增额公债

* 标售时间：周五(9日)

* 标售金额：预估300亿台币

* 预测中值：1.53-1.55%

* 受访机构：10家

路透台北5月8日 - 路透周四的调查显示，台湾周五(9日)将标售的10年期增额公债103/6R 得标利率料落在1.53-1.55%。

根据路透访谈的10家金融机构，他们预估的中值为1.53-1.55%，大区间则在1.52-1.56%。

“以一次性标量来看，300亿台币筹码算少，且现在是实质买盘掌控，不认同利率也无可奈何。”一位大型证券商交易主管说。

另一大型公股银行交易主管则称，银行都有预算压力，今年无论放款、房贷，甚至是TRF(目标可赎回远期合约)业务都受限，有收益率的公债，可能还是不得不的选择。

以下为交易员观点整理：

--依据公债与公司债间的合理利差为25-30基点推算，目前评等“AAA”的10年公司债标售利率约在1.80%，同年期公债得标利率就会落在1.50-1.55%间。

--此次标售量为300亿台币，虽然偏少，但6月中又有第二次增额发行400亿台币的筹码供应，实质买盘没有非拿不可的压力。

--美国10年公债殖利率 在2.60%遇阻，显示市场仍有未来利率向上的风险意识。

--1.55%将是标售结果的多空区隔点，若标高至1.56%，对多方冲击太大。预料实质买盘下标不会高于1.55%。

相关报价：

本地时间13:07，103/6R发行前交易殖利率弹0.75基点报1.538%，发行前交易期间高低点分别在1.5725%、1.5130%。

以下为交易商对103/6R期公债得标利率的预估区间：

金融机构 最低(%) 最高(%)

--------------------------------------------------------

证券商一 1.54 1.56

证券商二 1.54 1.56

证券商三 1.53 1.54

票券商一 1.53 1.55

票券商二 1.53 1.55

大型金融机构 1.53 1.55

大型银行一 1.53 1.54

大型银行二 1.54 1.56

大型银行三 1.52 1.54

外商银行 1.52 1.55

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中值 1.53 1.55 (完)

参看台湾债市相关新闻，请点选 ；路透调查请点选 (记者 董永年；审校 林高丽)
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