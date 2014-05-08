香港社会：新地郭氏兄弟及前高官许仕仁涉贪污案开审，被告否认控罪

标题新闻：德国经济部长吉普理斯将参加5月于北京举行的一带一路峰会
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路透香港5月8日 - 香港主要地产商--新鸿基地产 两名联席主席郭炳江和郭炳联兄弟及前政务司司长许仕仁等的涉嫌贪污案周四展开聆讯，上述三人否认全部控罪。
香港廉政公署于2012年3月底展开行动，先后拘捕了包括郭炳江、郭炳联等几位新地高层及曾担任新地顾问的前政务司司长许仕仁，指他们涉嫌贪污及公职人员行为失当等罪名。其中曾担任新地顾问的许仕仁被指涉嫌收受郭氏兄弟等人金钱利益，但有关贪污的指控并不涉及新地本身。
郭氏兄弟于今年初的控罪被修改，其中郭炳江涉嫌触犯防止贿赂条例而被多加一项控罪，郭炳联涉嫌触犯普通法串谋触犯公职人员行为失当及防止贿赂条例而被多加两项控罪。
除郭氏兄弟及许仕仁外，其余两名被告包括新地执行董事陈钜源和港交所 前高层关雄生。他们亦在庭上否认控罪。
许仕仁是廉署历来控告的最高级政府官员。而郭氏兄弟掌控的新地，则为以市值计香港最大的蓝筹地产商，公司过去一直以优良企业管治而着称。
据本地媒体报导，这宗案件料将审讯70日。(完)
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附