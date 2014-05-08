台湾债市：公债殖利率小幅收高，观望明日10年增额券标售结果

标题新闻：德国经济部长吉普理斯将参加5月于北京举行的一带一路峰会
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* 出口好转与股市上扬令债市承压 * 观望等待10年增额券标售结果 * 预估103/6R得标利率中值为1.53-1.55% 路透台北5月8日 - 台湾公债殖利率周四小幅收高。昨日公布的4月出口年增率优于预期 ，令经济基本面持续好转，且今日股市上扬，使得债市短多承压。 由于明日将标售10年增额券103/6R ，市场交易气氛偏向保守。有交易商 认为，得标利率将以1.55%作为多空分隔点，若高于1.55%，显示实质买盘对利率风险预期升 温，台债后市偏空；若低于1.55%，台债将继续盘整。 “这次空单才40几亿(台币)，真的好少，很难猜。”一位证券商交易主管说。 另一大型证券商交易主管则表示，“以一次性标量来看，300亿台币筹码算少，且现在 是实质买盘掌控，不认同利率也无可奈何。” 根据路透访谈的10家金融机构，他们预估103/6R得标利率的中值为1.53-1.55%，大区间 则在1.52-1.56%。 一票券商交易员则从公司债与公债合理利差来推敲，他认为，目前评等“AAA”的10年 公司债标售利率约在1.80%，以公债与公司债间的合理利差为25-30基点推算，公债得标利率 就会落在1.50-1.55%间。 交易员认为，明日五年期公债103/4 交投区间暂估在1.02-1.04%；10年期 公债103/6R发行前交易则看在1.525-1.545%。 台湾4月出口金额较上年同期增6.2%，高于市场预估的成长5.79%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 +0.23 1.0338 1.0321-1.0355 25.5 10 103/6R +0.70 1.5375 1.5360-1.5415 48.0 本周余日全球重要经济事件与数据包括： 5/8(四)：美国一周初请失业金、欧洲央行利率决定； 5/9(五)：中国4月工业生产者出厂价格指数(PPI)、中国4月居民消费价格指数(CPI)、 日本3月同时指标和领先指标、德国3月进出口和贸易收支、韩国央行利率决定。 30 103/5 没有成交 20 103/7 1.9200 10 103/6 1.5370 5 103/4 1.0338 2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附