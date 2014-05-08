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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 13:54 BJT

台湾债市：公债殖利率小幅收高，观望明日10年增额券标售结果

* 出口好转与股市上扬令债市承压
    * 观望等待10年增额券标售结果
    * 预估103/6R得标利率中值为1.53-1.55%

    路透台北5月8日 - 台湾公债殖利率周四小幅收高。昨日公布的4月出口年增率优于预期
，令经济基本面持续好转，且今日股市上扬，使得债市短多承压。
    
    由于明日将标售10年增额券103/6R ，市场交易气氛偏向保守。有交易商
认为，得标利率将以1.55%作为多空分隔点，若高于1.55%，显示实质买盘对利率风险预期升
温，台债后市偏空；若低于1.55%，台债将继续盘整。   
    
    “这次空单才40几亿(台币)，真的好少，很难猜。”一位证券商交易主管说。
    
    另一大型证券商交易主管则表示，“以一次性标量来看，300亿台币筹码算少，且现在
是实质买盘掌控，不认同利率也无可奈何。”
    
    根据路透访谈的10家金融机构，他们预估103/6R得标利率的中值为1.53-1.55%，大区间
则在1.52-1.56%。  
    
    一票券商交易员则从公司债与公债合理利差来推敲，他认为，目前评等“AAA”的10年
公司债标售利率约在1.80%，以公债与公司债间的合理利差为25-30基点推算，公债得标利率
就会落在1.50-1.55%间。   
    
    交易员认为，明日五年期公债103/4 交投区间暂估在1.02-1.04%；10年期
公债103/6R发行前交易则看在1.525-1.545%。
         
    台湾4月出口金额较上年同期增6.2%，高于市场预估的成长5.79%。      
 
        
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)          区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                              (亿台币)
    5     103/4                   +0.23     1.0338    1.0321-1.0355      25.5
   10    103/6R                   +0.70     1.5375    1.5360-1.5415      48.0
                                                                     
    
    本周余日全球重要经济事件与数据包括：     
    5/8(四)：美国一周初请失业金、欧洲央行利率决定；
    5/9(五)：中国4月工业生产者出厂价格指数(PPI)、中国4月居民消费价格指数(CPI)、
日本3月同时指标和领先指标、德国3月进出口和贸易收支、韩国央行利率决定。   
    
         30       103/5                     没有成交
         20       103/7                       1.9200
         10       103/6                       1.5370
          5       103/4                       1.0338
          2       103/1                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 张喜良)
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