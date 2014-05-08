台湾债市：公债殖利率小幅收高，观望明日10年增额券标售结果

* 出口好转与股市上扬令债市承压 * 观望等待10年增额券标售结果 * 预估103/6R得标利率中值为1.53-1.55% 路透台北5月8日 - 台湾公债殖利率周四小幅收高。昨日公布的4月出口年增率优于预期 ，令经济基本面持续好转，且今日股市上扬，使得债市短多承压。 由于明日将标售10年增额券103/6R ，市场交易气氛偏向保守。有交易商 认为，得标利率将以1.55%作为多空分隔点，若高于1.55%，显示实质买盘对利率风险预期升 温，台债后市偏空；若低于1.55%，台债将继续盘整。 “这次空单才40几亿(台币)，真的好少，很难猜。”一位证券商交易主管说。 另一大型证券商交易主管则表示，“以一次性标量来看，300亿台币筹码算少，且现在 是实质买盘掌控，不认同利率也无可奈何。” 根据路透访谈的10家金融机构，他们预估103/6R得标利率的中值为1.53-1.55%，大区间 则在1.52-1.56%。 一票券商交易员则从公司债与公债合理利差来推敲，他认为，目前评等“AAA”的10年 公司债标售利率约在1.80%，以公债与公司债间的合理利差为25-30基点推算，公债得标利率 就会落在1.50-1.55%间。 交易员认为，明日五年期公债103/4 交投区间暂估在1.02-1.04%；10年期 公债103/6R发行前交易则看在1.525-1.545%。 台湾4月出口金额较上年同期增6.2%，高于市场预估的成长5.79%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 +0.23 1.0338 1.0321-1.0355 25.5 10 103/6R +0.70 1.5375 1.5360-1.5415 48.0 本周余日全球重要经济事件与数据包括： 5/8(四)：美国一周初请失业金、欧洲央行利率决定； 5/9(五)：中国4月工业生产者出厂价格指数(PPI)、中国4月居民消费价格指数(CPI)、 日本3月同时指标和领先指标、德国3月进出口和贸易收支、韩国央行利率决定。 30 103/5 没有成交 20 103/7 1.9200 10 103/6 1.5370 5 103/4 1.0338 2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)