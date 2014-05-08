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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 13:55 BJT

韩国金融：外资4月买超韩国股债，净流入达七个月高位--FSS数据

路透首尔5月8日 - 韩国金融监督管理局(FSS)周四数据显示，外资在4月份首度于五个月中转为买超韩国股票及债券，且净流入达到七个月高位。

FSS声明稿称，4月境外投资者向韩国金融市场净投资达5.15万亿(兆)韩元(50.4亿美元)，创下去年9月以来最大流入规模，当时外资净投资金额为5.89万亿韩元。

外资在4月增加债市持仓1.34万亿韩元，其中中国投资者位居第一，其韩债持仓增加0.85万亿韩元，为连续第二个月增加。

外资增加投资韩债归因于美国公债收益率较低，且韩元兑美元 在4月升值。

股市方面，外资在4月买超3.81万亿韩元韩国股票。其中美国投资者净买进多达1.24万亿韩元韩股，中国投资者买超金额达0.69万亿韩元。3月时，外资净卖出1.25万亿韩元韩股。

韩国股市(KOSPI) 4月跌幅为1.2%。(完)
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