韩国金融：外资4月买超韩国股债，净流入达七个月高位--FSS数据

标题新闻：德国经济部长吉普理斯将参加5月于北京举行的一带一路峰会
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路透首尔5月8日 - 韩国金融监督管理局(FSS)周四数据显示，外资在4月份首度于五个月中转为买超韩国股票及债券，且净流入达到七个月高位。
FSS声明稿称，4月境外投资者向韩国金融市场净投资达5.15万亿(兆)韩元(50.4亿美元)，创下去年9月以来最大流入规模，当时外资净投资金额为5.89万亿韩元。
外资在4月增加债市持仓1.34万亿韩元，其中中国投资者位居第一，其韩债持仓增加0.85万亿韩元，为连续第二个月增加。
外资增加投资韩债归因于美国公债收益率较低，且韩元兑美元 在4月升值。
股市方面，外资在4月买超3.81万亿韩元韩国股票。其中美国投资者净买进多达1.24万亿韩元韩股，中国投资者买超金额达0.69万亿韩元。3月时，外资净卖出1.25万亿韩元韩股。
韩国股市(KOSPI) 4月跌幅为1.2%。(完)
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路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附