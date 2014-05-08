台湾股市：小幅收升，视外资动向挑战前波高位

标题新闻：德国经济部长吉普理斯将参加5月于北京举行的一带一路峰会
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路透台北5月8日 - 台湾股市 周四随亚洲股市小幅收升。分析师表示，由于预期第二季基本面走扬，台股目前沿着五日线缓步上行。只不过，若欠缺了外资的买盘挹注，台股不易站稳九千点的前波高位。
台湾加权股价指数收升0.42%或37.68点，报8,930.90点。成交值 为996.24亿台币，上交易日修正后为1,005.38亿。五日线今日落于8,894.85点。
日盛投顾协理钟国忠说，〞外资缩手了，盘势可能会在这附近温和整理。〞上日外资在台股卖超38.19亿台币，已是连三日卖超共63.5亿台币。
他并表示，近期仍有不少指标个股公布财报，随后盘面也因财报结果不同而反应。但今日金融类股有走强迹象，先前涨多的电子股可能稍事休息，由金融股接棒。
而他也提醒，下周四(15日)之前将是季报公布的最终日，除了少数例行偏晚公布财报的个股之外，估计愈晚公布财报的公司财报愈不理想，可能为台股投下不利变数。
亚洲股市周四受到美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦温和言论以及中国乐观贸易数据的提振，中国贸易数据暗示中国经济有企稳迹象。
本地时间1349，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 升0.45%，其中韩国股市 升0.49%，香港恒生指数 升0.37%。(完)
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路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附