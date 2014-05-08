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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 14:03 BJT

台湾股市：小幅收升，视外资动向挑战前波高位

路透台北5月8日 - 台湾股市 周四随亚洲股市小幅收升。分析师表示，由于预期第二季基本面走扬，台股目前沿着五日线缓步上行。只不过，若欠缺了外资的买盘挹注，台股不易站稳九千点的前波高位。

台湾加权股价指数收升0.42%或37.68点，报8,930.90点。成交值 为996.24亿台币，上交易日修正后为1,005.38亿。五日线今日落于8,894.85点。

日盛投顾协理钟国忠说，〞外资缩手了，盘势可能会在这附近温和整理。〞上日外资在台股卖超38.19亿台币，已是连三日卖超共63.5亿台币。

他并表示，近期仍有不少指标个股公布财报，随后盘面也因财报结果不同而反应。但今日金融类股有走强迹象，先前涨多的电子股可能稍事休息，由金融股接棒。

而他也提醒，下周四(15日)之前将是季报公布的最终日，除了少数例行偏晚公布财报的个股之外，估计愈晚公布财报的公司财报愈不理想，可能为台股投下不利变数。

亚洲股市周四受到美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦温和言论以及中国乐观贸易数据的提振，中国贸易数据暗示中国经济有企稳迹象。

本地时间1349，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 升0.45%，其中韩国股市 升0.49%，香港恒生指数 升0.37%。(完)
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