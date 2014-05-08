更新版 1-台湾央行：财政部截标28天期国库券利率在0.319%，缺口将以短借因应

标题新闻：德国经济部长吉普理斯将参加5月于北京举行的一带一路峰会
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(新增财政部官员及银行交易人士评论)
路透台北5月8日 - 台湾央行周四代财政部标售的28天期国库券截标利率在0.319%，且仅标出245亿台币，大出市场意料之外。财政部官员表示，不足额的55亿台币缺口将以短期借款支应。
财政部一位不愿具名的官员表示，由于国库的成本考量，标购利率超过0.319%的部分已超过财政部可以接受的成本上限。财政部原本预估标出300亿台币。
“我们也很意外竟然标出比较高的利率，”该官员认为，市场短率说不准，可能是外商的成本考量，也可能是国际的因素才造成这个结果。
至于不足额的55亿缺口，她表示，将弹性以银行短期借款因应。
一位外商银交易人士则表示，近期央行对银行的隔夜资金收得不少，可能会使得外商银宁愿每日去走隔夜代收窗口，取得0.388%的收益，而不愿拿利率太低的国库券。
央行表示，本次得标者加权平均投标贴现率为0.245%，区间0.17-0.319%；银行业得标比重100%。
此期国库券投标总额为1,309亿台币，发行金额为245亿，投标倍数为4.36倍。原计划标售金额为300亿。该期国库券将在周五交割，到期日为2014年6月6日。
以下为2013年以来国库券发行细节：
标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数
2014年
5月 8日 28 245* 0.319 4.36
3月31日 91 200 0.388 4.00
3月26日 364 250 0.500 3.21
2月21日 273 250 0.449 3.20
1月13日 182 250 0.497 2.96
2013年
12月31日 91 203.5 0.580 1.32
12月26日 364 350 0.538 2.46
11月05日 273 250 0.445 2.82
9月03日 273 245.5 0.500 2.74
8月28日 182 200 0.450 4.36
8月13日 364 300 0.647 2.58
7月24日 273 350 0.488 3.66
7月22日 91 200 0.398 3.02
7月11日 182 250 0.480 4.48
4月30日 28 150 0.320 5.45
4月23日 91 300 0.430 4.11
3月27日 364 200 0.629 5.29
2月 6日 273 200 0.663 3.13
1月18日 182 250 0.630 2.62
注： *表不足额标售。（完）
欲浏览相关新闻，请点选(here) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯/张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附