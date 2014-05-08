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债券 | 2014年 5月 8日 星期四 14:26 BJT

路透基点：山水水泥3亿美元三年期贷款邀请银行参贷--TRLPC

路透香港5月8日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，山水水泥集团有限公司正邀请银行参贷其3亿美元的三年期贷款。

参贷银行分为四个层级：

承贷4,000万美元及以上，综合收益405个基点，享受200个基点费用，获得牵头行头衔；

承贷3,000万-3,900万美元，综合收益400个基点，享受187个基点费用，获得主办行头衔；

承贷2,000万-2,900万美元，综合收益390个基点，享受160个基点费用，获得安排行头衔；

承贷1,000万-1,900万美元，综合收益380个基点，享受134个基点费用，获得高级经理行头衔。

如同此前报导，该笔贷款由德意志银行、汇丰和摩根大通牵头负责。

5月13-14日安排在山东省进行实地考察。

该贷款平均期限为2.675年，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码330个基点，并附带绿鞋贷款选择权，最多可提高贷款规模1亿美元。

所筹资金将为现有债务提供再融资。该笔贷款是该公司在境外银团贷款市场的首次融资。(完) (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
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