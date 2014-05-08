路透基点：山水水泥3亿美元三年期贷款邀请银行参贷--TRLPC

欧元债市：公债收益率上涨，市场关注特朗普税改和欧洲央行政策动向
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率触及一个月新高。
路透香港5月8日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，山水水泥集团有限公司正邀请银行参贷其3亿美元的三年期贷款。
参贷银行分为四个层级：
承贷4,000万美元及以上，综合收益405个基点，享受200个基点费用，获得牵头行头衔；
承贷3,000万-3,900万美元，综合收益400个基点，享受187个基点费用，获得主办行头衔；
承贷2,000万-2,900万美元，综合收益390个基点，享受160个基点费用，获得安排行头衔；
承贷1,000万-1,900万美元，综合收益380个基点，享受134个基点费用，获得高级经理行头衔。
如同此前报导，该笔贷款由德意志银行、汇丰和摩根大通牵头负责。
5月13-14日安排在山东省进行实地考察。
该贷款平均期限为2.675年，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码330个基点，并附带绿鞋贷款选择权，最多可提高贷款规模1亿美元。
所筹资金将为现有债务提供再融资。该笔贷款是该公司在境外银团贷款市场的首次融资。(完) (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率触及一个月新高。
亲爱的客户，您好： 南非金融市场4月27日(周四)因公众假期休市，4月28日(周五)将恢复正常交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透上海4月26日 - 近期中国债市的持续调整令信用债发行难度日渐加大。据路透不完全统计，截至周三中午，4月已有98只短融、超短融、中期票据及企业债等取消或推迟发行，总金额943.13亿元人民币，均较3月全月明显增加。 尤其是4月下半月以来，共有87只信用债取消或推迟发行，总额868.8亿元。 3月共有83只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，金额总计781.4亿元，较2月的258亿元激增。 以下为4月以来公告取消或推迟发行的各类债券明细(数据来源：上海清算所、中国货币网、中国债券信息网和沪深证券交易所)： 公告 发行人名称 债券类别 计划发行规 日 模 (亿元) 4/26 株洲渌湘