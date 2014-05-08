日本个股：本田汽车4月在中国的汽车销量较上年同期下降3.6%

标题新闻：德国经济部长吉普理斯将参加5月于北京举行的一带一路峰会
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路透上海5月8日 - 日本本田汽车 周四表示，该公司及其两家中国合资公司4月在中国市场售出58,398辆汽车，较上年同期减少3.6%。
本田汽车今年3月及2月在华销量同比分别下降2%及成长27.6%。
今年1-4月本田汽车在中国市场销售量较上年同期成长10.7%，共计约222,408辆。
日本经济新闻上周报导称，未来两年本田汽车在中国销售的车型将增加一倍，以夺取更大市场份额。
本田汽车今年在华销售目标为90万辆，较去年增18.9%。该公司在中国的合作伙伴包括东风汽车 和广汽集团 。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附