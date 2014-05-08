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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 14:20 BJT

日本个股：本田汽车4月在中国的汽车销量较上年同期下降3.6%

路透上海5月8日 - 日本本田汽车 周四表示，该公司及其两家中国合资公司4月在中国市场售出58,398辆汽车，较上年同期减少3.6%。

本田汽车今年3月及2月在华销量同比分别下降2%及成长27.6%。

今年1-4月本田汽车在中国市场销售量较上年同期成长10.7%，共计约222,408辆。

日本经济新闻上周报导称，未来两年本田汽车在中国销售的车型将增加一倍，以夺取更大市场份额。

本田汽车今年在华销售目标为90万辆，较去年增18.9%。该公司在中国的合作伙伴包括东风汽车 和广汽集团 。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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