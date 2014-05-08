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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 14:23 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：乐观的中国数据下，市场保持乐观情绪

0608GMT

* 澳元兑美元涨0.49%，美元兑日圆跌0.14%，欧元兑日圆跌0.13%，美元兑印度卢比跌0.19%

* 日股日经指数涨0.93%，沪综指涨0.61%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.46%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.6233%

* 欧洲央行(ECB)周四料不会出台政策行动，将等待6月时央行内部人员最新经济预估出炉，再决定是否要应对低通胀问题。

* 澳洲4月就业人口增长速度连续第三个月超过预期，帮助遏制失业率上升，进一步表明失业率可能比乐观的预估都更早见顶而且更低。

* 在经历了动荡的一季度后，中国4月进出口恢复同比增长，给仅预期降幅缩窄的市场一个小惊喜。 (完)

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