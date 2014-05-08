《汇市简讯》欧洲开盘：乐观的中国数据下，市场保持乐观情绪

韩国企业：乐天集团将成立控股公司改善公司治理，减少交叉持股现象
路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
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* 澳元兑美元涨0.49%，美元兑日圆跌0.14%，欧元兑日圆跌0.13%，美元兑印度卢比跌0.19%
* 日股日经指数涨0.93%，沪综指涨0.61%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.46%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.6233%
* 欧洲央行(ECB)周四料不会出台政策行动，将等待6月时央行内部人员最新经济预估出炉，再决定是否要应对低通胀问题。
* 澳洲4月就业人口增长速度连续第三个月超过预期，帮助遏制失业率上升，进一步表明失业率可能比乐观的预估都更早见顶而且更低。
* 在经历了动荡的一季度后，中国4月进出口恢复同比增长，给仅预期降幅缩窄的市场一个小惊喜。 (完)
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路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附
中国国家发改委称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。