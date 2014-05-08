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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 14:20 BJT

韩国股市：在中国乐观数据鼓舞下收高，终止八日连跌

路透首尔5月8日 - 韩国股市周四反弹，终止八日连跌，因中国公布乐观的4月出口数据，盖过了资本外流和期权到期日程式卖盘带来的影响。

韩股综合股价指数(KOSPI) 收高0.6%至1,950.60点，为4月22日以来首次日线上涨。

中国公布4月进出口增长数据优于预期，擦亮了出口商的盈利前景。

现代尾浦造船 和大宇造船 分别跳升6.8%和5.4%。

外资卖超2,139亿韩元韩股。(完)
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