《2014年中国央行公开市场单周资金流向一览》--5月8日

路透上海5月8日 - 中国银行间市场资金面在五一长假后一周重回宽松局面，央行公开市场顺势转为净回 笼，但幅度温和，市场情绪暂偏乐观。分析人士指出，宏观经济处下行通道，流动性大幅放松或收紧条件均不 具备，维持金融市场稳定仍是主基调，货币政策短期大幅调整概率并不大。 市场人士指出，短期货币政策调控仍是公开市场为主要工具，只是随着半年末时点到来，市场对未来公开 市场操作关注有加。预计央行仍将灵活操作，资金宽松格局下，正回购滚动概率较大，而6月末不排除转为逆 回购操作，资金面再现风波可能不大。 以下为2014年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 -5,430 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/5/5-5/9 -- 600 -- 1,200 -- -- -600 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/4/26-5/4 -- 1,410 -- 500 -- -- +910 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/4/19-4/25 -- 1,830 -- 1,850 -- -- -20 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/4/12-4/18 -- 2,260 -- 2,670 -- -- -410 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/4/5-4/11 -- 2,320 -- 1,770 -- -- +550 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/29-4/4 -- 1,000 -- 1,620 -- -- -620 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/22-3/28 -- -- -- 980 -- -- -980 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/15-3/21 -- 780 -- 1,260 -- -- -480 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/8-3/14 -- 1,600 -- 2,000 -- -- -400 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/1-3/7 -- 1,080 -- 1,780 -- -- -700 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/2/22-2/28 -- -- -- 1,600 -- -- -1,600 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/2/15-2/21 -- -- -- 1,080 -- -- -1,080 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/2/9-2/14 -- -- -- -- -- 4,500 -4,500 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/31-2/8 -- -- -- -- -- -- -- --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/27-1/30 -- -- -- -- 1,500 750 +750 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/18-1/26 -- -- -- -- 3,750 -- +3,750 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/11-1/17 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/4-1/10 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/1-1/3 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2013年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。 3.因春节假期调休，相邻各周统计时间段分别调整为1/18-1/26、1/27-1/30、1/31-2/8和2/9-2/14。 3.因五一假期调休，相邻两周统计时间段调整为4/26-5/4、5/5-5/9。(完) (整理 吴芳；审校 边竞)