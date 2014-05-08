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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 14:30 BJT

澳洲股市：收高0.8%，因澳洲就业及中国贸易数据提供支撑

路透悉尼5月8日 - 澳洲股市周四收高0.8%，因强劲的澳洲就业和中国贸易数据提振人气，另外澳洲国民银行公布强劲的现金获利激励股价，亦提供支撑。

澳洲国民银行 收高0.9%。

澳股指标S&P/ASX 200指数 上涨41点，收报5,476.8点。周三该股指下跌0.8%，收于三周低位。(完)
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