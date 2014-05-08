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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 14:33 BJT

日本个股：佳能称将回购最多500亿日圆股票，以提高资本效率

路透东京5月8日 - 全球最大相机制造商--佳能 周四称，将回购最多1.5%的流通股，价值最高达500亿日圆(4.92亿美元)，以提高资本效率。

佳能表示，将在5月9日至7月29日间回购最多1,700万股，以确保“灵活的资本战略，可以为未来股份交换等交易做准备”。

周四，佳能股价收高0.9%至3,192日圆，日经指数 上涨0.9%。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
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