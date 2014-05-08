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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 14:39 BJT

日本股市：日经指数上涨，受叶伦讲话和中国乐观贸易数据的提振

路透东京5月8日 - 日本股市日经指数周四上扬，因为美联储(FED)主席叶伦的讲话和乐观的中国经济数据帮助改善人气。另外，任天堂缩减此前跌幅，因社长称计划面向新兴市场推出新的游戏机。

日经指数 收涨0.9%至14,163.78点，自周三触及的三周收盘低点14,033.45反弹。

任天堂公布亏损高于预期，导致股价一度重挫5.6%至10,070日圆，为2013年6月以来最低，之后股价回升，终场收报10,595日圆，跌幅为0.7%。

任天堂社长岩田聪周四下午表示，计划最早于明年面向新兴市场推出新的游戏机和相关软件，而非简单引入现有的Wii U或3DS游戏机。

中国海关周四公布，4月出口同比增长0.9%，进口同比增0.8%，均优于路透调查预估的下 降1.7%和下降2.3%；当月贸易顺差184.5亿美元，亦高于路透预估的顺差139亿美元。

日本股市东证股价指数 上涨0.7%，收报1,160.01点。JPX-日经400指数 上涨0.8%，收于10,556.68点。（完）
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