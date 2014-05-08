中国股市：沪综指小幅收升，贸易数据超预期增添反弹动力

欧洲汇市：英镑兑欧元下跌，投资者等待英国方面的新刺激因素
路透伦敦4月26日 - 英镑兑美元和欧元周三下跌，在英国周五公布第一季国内生产总值(GDP)数据前缺乏交投方向，本周以来英镑走势主要受欧元区事件主导。
路透上海5月8日 - 中国股市沪综指 周四小幅收升。分析师指出，早上公布的中国贸易数据好于预期，给大盘增添一些做多动力，不过市场整体气氛沉闷，股指冲高后受阻，震荡盘整之势难脱。
沪综指收报2,015.27点，涨5.19点或0.26%；上证A股今日成交额594亿元人民币，上日成交金额为575亿元。
“撇开消息面，大盘更像是一种自发的反弹，不过量还是在低位，大盘还要在2,000点关口争夺一下。”华泰证券分析师周林表示。
中国海关周四公布，4月出口同比增长0.9%，进口同比增0.8%，均优于路透调查预估的下降1.7%和下降2.3%；当月贸易顺差184.5亿美元，亦高于路透预估的顺差139亿美元。
沪深300指数 收报2,135.496点，跌0.09%；沪深300指数期货主力5月合约 尾盘报2,134.4点，跌0.24%，成交752,953手。（完）
路透伦敦4月26日 - 英镑兑美元和欧元周三下跌，在英国周五公布第一季国内生产总值(GDP)数据前缺乏交投方向，本周以来英镑走势主要受欧元区事件主导。
路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
路透4月26日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓周二较周一下降0.69 %，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 持仓增长0.61%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,464,997.8 4月25日 27,655,344.7 4月24日 -190,346.9 -0.69% iShares 327,349,364.5 4月25日 325,361,508.7 4月24日 1,987,855.8 0.61%(完) (编译 于春红; 审校 刘秀红)