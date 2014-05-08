中国股市：沪综指小幅收升，贸易数据超预期增添反弹动力

路透上海5月8日 - 中国股市沪综指 周四小幅收升。分析师指出，早上公布的中国贸易数据好于预期，给大盘增添一些做多动力，不过市场整体气氛沉闷，股指冲高后受阻，震荡盘整之势难脱。

沪综指收报2,015.27点，涨5.19点或0.26%；上证A股今日成交额594亿元人民币，上日成交金额为575亿元。

“撇开消息面，大盘更像是一种自发的反弹，不过量还是在低位，大盘还要在2,000点关口争夺一下。”华泰证券分析师周林表示。

中国海关周四公布，4月出口同比增长0.9%，进口同比增0.8%，均优于路透调查预估的下降1.7%和下降2.3%；当月贸易顺差184.5亿美元，亦高于路透预估的顺差139亿美元。