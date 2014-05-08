国际油市：布兰特原油期货守在108美元附近，中国贸易数据带来支撑

0625 GMT，布兰特原油 小跌0.17美元，报每桶107.96美元；周三结算价上升1.07美元。

美国原油 下滑0.12美元，报100.65美元。上日涨1.27美元。

中国4月原油日进口量增至创纪录的678万桶，3月曾跌至不到600万桶，为去年11月来首次跌到600万桶下方。

中国1-4月进口原油较上年同期增加11.5%。

据巴克莱研究报告，4月原油进口量大增，可能是由于中国战略石油储备增加。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存自纪录高位下降，与分析师估计的库存增加正相反，而库欣原油库存降至2008年来最低。

而占领利比亚东部主要石油港口的叛军周三表示，他们将抵制总理Ahmed Maiteeq，继续关闭两座大型出口港。这对利比亚恢复重要石油出口的努力带来又一打击，从而对全球油价构成支撑。(完)

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