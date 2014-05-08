国际油市：布兰特原油期货守在108美元附近，中国贸易数据带来支撑

欧洲汇市：英镑兑欧元下跌，投资者等待英国方面的新刺激因素
路透伦敦4月26日 - 英镑兑美元和欧元周三下跌，在英国周五公布第一季国内生产总值(GDP)数据前缺乏交投方向，本周以来英镑走势主要受欧元区事件主导。
0625 GMT，布兰特原油 小跌0.17美元，报每桶107.96美元；周三结算价上升1.07美元。
美国原油 下滑0.12美元，报100.65美元。上日涨1.27美元。
中国4月原油日进口量增至创纪录的678万桶，3月曾跌至不到600万桶，为去年11月来首次跌到600万桶下方。
中国1-4月进口原油较上年同期增加11.5%。
据巴克莱研究报告，4月原油进口量大增，可能是由于中国战略石油储备增加。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存自纪录高位下降，与分析师估计的库存增加正相反，而库欣原油库存降至2008年来最低。
而占领利比亚东部主要石油港口的叛军周三表示，他们将抵制总理Ahmed Maiteeq，继续关闭两座大型出口港。这对利比亚恢复重要石油出口的努力带来又一打击，从而对全球油价构成支撑。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/张若琪 审校 蔡美珍)
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路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
路透4月26日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓周二较周一下降0.69 %，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 持仓增长0.61%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,464,997.8 4月25日 27,655,344.7 4月24日 -190,346.9 -0.69% iShares 327,349,364.5 4月25日 325,361,508.7 4月24日 1,987,855.8 0.61%(完) (编译 于春红; 审校 刘秀红)