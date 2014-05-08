全球金市：金价在1,300美元以下，乌克兰紧张局势缓和构成压力

韩国企业：乐天集团将成立控股公司改善公司治理，减少交叉持股现象
路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
金价今年迄今上涨7%，主要归因围绕乌克兰的地缘政治紧张情势。
“目前的金价前景取决于乌克兰局势如何发展，”华侨银行分析师Barnabas Gan称。
“我们仍看空金价，预期乌克兰局势不会恶化，到年底金价可能在1,150美元，”他说。
0624GMT，现货金 微升至每盎司1,291.55美元，周三跌1.4%，创4月15日以来最大单日跌幅。美国期金 持稳，隔夜跌幅与现货金相当。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦此前的讲话带动股市扬升，金价也受到影响。
实货市场方面，中国黄金升水周四维持在每盎司2.50美元附近。
--------------------------0624GMT---------
价格 变动 涨跌%
现货金 1291.55 2.61 0.2
现货银 19.24 -0.06 -0.31
现货铂金 1432.75 4.15 0.29
现货钯金 799.75 4.25 0.53
COMEX期金 1291.6 2.7 0.21
COMEX期银 19.295 -0.047 -0.24
汇率
欧元/美元 1.3914
美元指数 79.197
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/王翔琼；审校 张涛/杜明霞)
路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附
中国国家发改委称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。