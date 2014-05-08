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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 14:52 BJT

全球金市：金价在1,300美元以下，乌克兰紧张局势缓和构成压力

金价今年迄今上涨7%，主要归因围绕乌克兰的地缘政治紧张情势。

“目前的金价前景取决于乌克兰局势如何发展，”华侨银行分析师Barnabas Gan称。

“我们仍看空金价，预期乌克兰局势不会恶化，到年底金价可能在1,150美元，”他说。

0624GMT，现货金 微升至每盎司1,291.55美元，周三跌1.4%，创4月15日以来最大单日跌幅。美国期金 持稳，隔夜跌幅与现货金相当。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦此前的讲话带动股市扬升，金价也受到影响。

实货市场方面，中国黄金升水周四维持在每盎司2.50美元附近。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1291.55 2.61 0.2

现货银 19.24 -0.06 -0.31

现货铂金 1432.75 4.15 0.29

现货钯金 799.75 4.25 0.53

COMEX期金 1291.6 2.7 0.21

COMEX期银 19.295 -0.047 -0.24

汇率

欧元/美元 1.3914

美元指数 79.197

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/王翔琼；审校 张涛/杜明霞)
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