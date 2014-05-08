版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 14:43 BJT

标题新闻：渣打银行财务主管称第一季员工人数有微幅增长

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐