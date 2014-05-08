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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 14:47 BJT

日本个股：任天堂计划最早于明年为新兴市场推出游戏机

路透东京5月8日 - 任天堂(Nintendo) 社长岩田聪周四表示，他计划最早于明年为新兴市场推出一款新型游戏机和软件，而非发布Wii U或3DS等现有硬件。

岩田聪在一个分析师简布会后的采访中向路透表示，任天堂将为中国等国家提供新硬件，针对相比发达国家用户收入较低、游戏经验较少的消费者。

任天堂周三发布的全年财报称，该公司连续第三年亏损，因此前其Wii U家用游戏机销售令人失望。(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)
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