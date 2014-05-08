《汇市简讯》英镑/美元1.70期权障碍攻防战，需视欧洲央行结果而定

欧洲汇市：英镑兑欧元下跌，投资者等待英国方面的新刺激因素
路透伦敦4月26日 - 英镑兑美元和欧元周三下跌，在英国周五公布第一季国内生产总值(GDP)数据前缺乏交投方向，本周以来英镑走势主要受欧元区事件主导。
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* 市场仍关注1.70处期权障碍，据传其下挂有卖单
* 此障碍位若想守住不破，可能需要欧洲央行(ECB)公布温和的政策决定
* 否则英镑/美元可能会在欧元兑美元涨至1.40的帮助下，突破1.70
* 1.70上方挂有停止单，1.7025附近及1.7050下方挂有更多卖单
* 英国皇家测量师学会(RICS)4月经季节调整的房价差值为正54，低于路透调查预估的正56。
* 英国4月Halifax房价数据将于0700GMT出炉，预计房价指数将较上月升0.9%，房价指数三个月均值将较上年同期升9.1%
(完)
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路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
路透4月26日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓周二较周一下降0.69 %，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 持仓增长0.61%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,464,997.8 4月25日 27,655,344.7 4月24日 -190,346.9 -0.69% iShares 327,349,364.5 4月25日 325,361,508.7 4月24日 1,987,855.8 0.61%(完) (编译 于春红; 审校 刘秀红)