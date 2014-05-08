《汇市简讯》英镑/美元1.70期权障碍攻防战，需视欧洲央行结果而定

0638GMT

* 市场仍关注1.70处期权障碍，据传其下挂有卖单

* 此障碍位若想守住不破，可能需要欧洲央行(ECB)公布温和的政策决定

* 否则英镑/美元可能会在欧元兑美元涨至1.40的帮助下，突破1.70

* 1.70上方挂有停止单，1.7025附近及1.7050下方挂有更多卖单

* 英国皇家测量师学会(RICS)4月经季节调整的房价差值为正54，低于路透调查预估的正56。

* 英国4月Halifax房价数据将于0700GMT出炉，预计房价指数将较上月升0.9%，房价指数三个月均值将较上年同期升9.1%

(完)

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