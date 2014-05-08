日本个股：东芝预估2014/15年度营业利润将创纪录

韩国企业：乐天集团将成立控股公司改善公司治理，减少交叉持股现象
路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
路透东京5月8日 - 日本东芝 周四预估本会计年度营业利润将创纪录，因电网设备销售畅旺，且来自快闪记忆体晶片收入强劲，抵销了核能反应炉业务疲弱的影响。
东芝预估在截至3月31日止的会计年度中，营业利润达3,300亿日圆(32.4亿美元)。该公司是全球最大的快闪记忆体晶片供应商，该类记忆体多用在智慧型手机和平板电脑。
东芝的获利预估低于汤森路透调查22位分析师平均预估的3,550亿日圆。在2013/14年度中，东芝营业利润为2,910亿日圆，较上年度增长47%。(完) (编译 王冠中; 审校 戴素萍)
路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附
中国国家发改委称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。