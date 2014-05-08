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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 15:00 BJT

日本个股：东芝预估2014/15年度营业利润将创纪录

路透东京5月8日 - 日本东芝 周四预估本会计年度营业利润将创纪录，因电网设备销售畅旺，且来自快闪记忆体晶片收入强劲，抵销了核能反应炉业务疲弱的影响。

东芝预估在截至3月31日止的会计年度中，营业利润达3,300亿日圆(32.4亿美元)。该公司是全球最大的快闪记忆体晶片供应商，该类记忆体多用在智慧型手机和平板电脑。

东芝的获利预估低于汤森路透调查22位分析师平均预估的3,550亿日圆。在2013/14年度中，东芝营业利润为2,910亿日圆，较上年度增长47%。(完) (编译 王冠中; 审校 戴素萍)
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