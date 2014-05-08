版本:
中国
债券 | 2014年 5月 8日 星期四 15:09 BJT

西班牙数据：3月工业生产较上年同期成长0.6%，为10月以来最低增速

路透马德里5月8日 - 西班牙国家统计局周四的数据显示，3月经日历调整的工业生产较上年同期成长0.6%，创10月以来最慢增速，且低于预估的增长1.7%。

2月工业生产下修为成长2.5%，前值为增2.8%。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐