投行观点：倘港府减少内地一签多行，零售销售增长将降300基点--美银美林

韩国企业：乐天集团将成立控股公司改善公司治理，减少交叉持股现象
路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
路透香港5月8日 - 投行美银美林周四发表报告估计，假设香港政府将现时内地居民一签多行的签注数目减半，在最坏的情况下将令本地零售销售增长降低近300基点。该行相信，未来数月本地的零售销售增长将持续疲软，料今年全年的平均增长将回落至8%的单位数增幅。
内地开放自由行来港逾10年，当时中央意在刺激如一潭死水的香港经济。但随着来港内地旅客愈来愈多，各种问题亦应运而生，从双非孕妇来港产子、内地旅客/水货客来港大量采购婴儿配方奶粉，到本地旅游景点满负荷、公共交通工具愈见挤迫、以致近期的内地小童在街上便溺事件，都引发起不少中港矛盾。香港社会亦有愈来愈多的声音要求政府检讨自由行政策，包括取消现时深圳旅客一签多行来港安排。
美银美林的报告称，要缓和社会压力，香港政府改变自由行安排的风险正在增加。
该行估计，最有可能改变的是针对一签多行的内地旅客的政策，假设将一签多行的签注数目减半，估计在最坏的情况下，对本地零售销售增长会有2.9%的负面影响。但美银美林相信实质的影响会较低，因届时内地旅客每次的消费额将会提高。
然而，美银美林相信香港政府不会实施配额制度，以限制内地自由行旅客来港，因在行政方面有较大难度。此外，政府近期亦已表示不建议为旅客数目设限。
美银美林认为，3月份香港的零售销售数字转弱，加上在刚过去的＂五一＂黄金周旅客收目下跌，将延缓或限制政府采取任何新限制措施的空间。
该投行相信未来数月香港的零售销售增长将会进度放缓，因为基数较高。此外，去年金价下跌，不少内地旅客于去年4-5月间提前购买黄金。该行预期，今年全年香港的零售销售值按年增幅为8%，比去年11.2%的增长有所回落。
大型化妆品连锁店莎莎国际 稍早表示，于5月1-3日黄金周期间港澳地区零售销售按年下跌1%，远逊于集团预期；每宗交易平均金额则因内地旅客消费力减弱影响而下跌逾一成。此外，便服连锁店--佐丹奴国际 亦发盈警，料截至6月底止半年的净利将较去年同期显着降低，因大中华市场的消费者需求持续疲弱。 (完) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附
中国国家发改委称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。