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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 16:27 BJT

更新版 1-背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

(新增菲律宾和印尼央行的货币政策会议决定)
    
    
    菲律宾央行周四维持隔夜借款利率在纪录低点3.5%不变，但将银行存款准备金率上调1个百分点，以抑制
流动性快速增长，央行决定符合预期。 
    
    印尼央行周四宣布维持指标利率在7.50%不变，一如市场预期，因通胀及经常帐赤字扩大方面的压力减轻
。 
    
  美国      联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
            基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大    隔夜拆款利率1.0%               2010年9月8日升25基点
  巴西      Selic利率11%                   2014年4月3日升25基点
                                           
 亚洲
  日本      隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
            贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国      金融机构一年期存款利率3.00%    2012年7月5日降25基点
            一年期贷款利率6.00%            2012年7月5日降31基点
  台湾      重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
            担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
            短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港      最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
            隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国      基本利率(base rate)目标2.50%   2013年5月9日降25基点
  澳洲      隔夜拆款利率2.50%              2013年8月6日降25基点
  马来西亚  隔夜政策利率3.00%              2011年5月5日升25基点
  新西兰    官方指标利率3.00%              2014年4月24日升25基点
  泰国      一天期附买回利率2.25%          2013年11月27日降25基点
  菲律宾    隔夜借款利率3.50%              2012年10月25日降25基点
  印度      附买回利率8.00%                2014年1月28日升25基点
            附卖回利率7.00%                2014年1月28日升25基点
  印尼      指标利率7.50%                  2013年11月12日上调25个基点
                                           
 欧洲
  欧元区    主要再融资利率0.25%            2013年11月7日降25基点
  英国      准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
            (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士      利率目标区间0.00-0.25%         2011年8月3日下调目标区间50基点
  瑞典      附买回利率0.75%                2013年12月17日降25基点
  挪威      指标利率1.50%                  2012年3月14日降25基点
  俄罗斯    指标再融资利率8.25%            2012年9月13日上调25基点
            一周期回购利率7.50%            2014年4月25日上调50个基点
                                           
 非洲
  南非      附买回利率5.5%                 2014年1月29日升50基点
                                           
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25
 %。(完)
 
 (编译 田建华; 审校 高琦)
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