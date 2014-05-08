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货币新闻 | 2014年 5月 8日 星期四 16:36 BJT

香港数据：截至4月底止外汇储备资产略升至3,178亿美元--金管局

路透香港5月8日 - 香港金融管理局（HKMA）周四公布，截至4月底止官方外汇储备资产为3,178亿美元，较3月底的3,169亿美元小增9亿美元。

为数3,178亿美元的外汇储备资产总额，相当于香港流通货币的七倍多，约占港元货币供应M3的51%。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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