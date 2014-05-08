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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 15:50 BJT

路透调查：澳元和新西兰元未来12个月料下跌，但跌幅有限

一连串的国内经济数据改善，消除了澳洲央行进一步降息的可能，也支撑了澳元。

本周稍早澳洲央行维持指标利率于2.5%的纪录低点不变，称消费者需求、房市及就业市场都有改善。央行并重申将维持政策在一段时间内保持稳定。

互换市场 反映出未来12个月升息的机率为五五波。的确，澳洲央行完全有可能早于美联储升息，因此削弱了看空澳元的极大部分理由。

查访49名分析师的路透调查还显示，一年后新西兰元兑美元 料从当前约0.8668的水准降至0.8200。不过分析师对新西兰元的短线展望较没那么悲观，预期一个月后料仅降至0.8600，三个月后在0.8500。

新西兰元今年迄今升值约5%，新西兰央行相当不乐见于此，该央行本周表示，若新西兰元仍高得不合理，央行可能介入放缓汇率升速。

新西兰央行3月和4月连续升息，指标利率来到3%，政策收紧的步伐领先发达国家。

但债市反映出未来12个月升息85个基点，走向与同一期间新西兰元料将下跌的展望不同。(完) (编译 艾茂林/张若琪 审校 蔡美珍/石冠兰)
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