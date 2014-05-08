路透调查：澳元和新西兰元未来12个月料下跌，但跌幅有限

韩国企业：乐天集团将成立控股公司改善公司治理，减少交叉持股现象
路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
一连串的国内经济数据改善，消除了澳洲央行进一步降息的可能，也支撑了澳元。
本周稍早澳洲央行维持指标利率于2.5%的纪录低点不变，称消费者需求、房市及就业市场都有改善。央行并重申将维持政策在一段时间内保持稳定。
互换市场 反映出未来12个月升息的机率为五五波。的确，澳洲央行完全有可能早于美联储升息，因此削弱了看空澳元的极大部分理由。
查访49名分析师的路透调查还显示，一年后新西兰元兑美元 料从当前约0.8668的水准降至0.8200。不过分析师对新西兰元的短线展望较没那么悲观，预期一个月后料仅降至0.8600，三个月后在0.8500。
新西兰元今年迄今升值约5%，新西兰央行相当不乐见于此，该央行本周表示，若新西兰元仍高得不合理，央行可能介入放缓汇率升速。
新西兰央行3月和4月连续升息，指标利率来到3%，政策收紧的步伐领先发达国家。
但债市反映出未来12个月升息85个基点，走向与同一期间新西兰元料将下跌的展望不同。(完) (编译 艾茂林/张若琪 审校 蔡美珍/石冠兰)
路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附
中国国家发改委称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。