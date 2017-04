《台湾金融市场一周展望》外资五月萌生退意，台湾股汇市难有大格局

* 外资虽仍伫足台股,但恐难期待再有连续大买行情

* 下周四财报最后公布日,小心财报藏有汇兑损失黑洞

* 外资动作不大令汇市窄幅波动

* 公债标售结果中性,1.50%成10年券铁板

记者 高洁如

路透台北5月9日 - "Sell in May and go away."这句华尔街俗语,点出了美股在每年5月以后大都没有好行情。但对照近期的台股,或有异曲同工之处。

5月进入第二周,过去一个多月戴着头盔往前冲的外资,继4月底连二卖之后,本周再出现连续三日的卖超。外资看来仍旧伫足于台股,虽不致转头一路卖超到底,但可以确定的是外资再出现短期密集的买超行情相对困难。

少了外资这个推升台股一路迈向九千点的大推手,分析师认为,一个多月来台股表现优于亚洲区域股市,恐将告终。眼前台股缺乏资金涌入,且下月四(15日)又是首季财报公布截止日,愈晚公布的财报恐怕表现愈差,更将成为台股走低的隐忧。

台新投顾总经理庄明书说,〞最先开始公布财报的,业绩通常比较好。到最后纸包不住火了,愈接近公布期限,愈不好的财报会出来。〞

此外,他也提醒,由于第一季人民币大幅贬值,不少企业财报中潜藏着衍生性金融商品的操作黑洞,很可能是企业财报的不利的隐忧。

以公布财报后连续两日重挫约10%的重量级大厂--华硕 为例,该公司去年第一季汇兑收益达10.13亿台币,但到今年第一季汇兑收益仅剩0.4亿台币,其汇兑收益较去年同期大幅缩减了九成以上。这种情况很可能适用到拥有很多人民币部位的企业。

〞人民币贬值了,有的企业要提列亏损,或是本来有赚的、变成赚不到,..下周台股中性偏向下的机会大一点,〞华南永昌投顾董事长储祥生认为。

但他也说,要看台股后势可能要盯紧美股,若美股强势,外资可能回头加码台股。只不过,观察前波引领美股大涨的生技股、网路股近日出现明显重挫,资金撤出令美股失色之下,台股要有大格局,恐怕有难度。

他并预估,台股下周的区间先看8,500-9,000点。

**汇市料仍位于窄幅区间盘整**

外资不再大买,但也没有连续的大卖超,这令汇市波动缩窄。本周台币兑美元 实质交投持续囿于30.080-30.140的窄幅区间波动,且国际汇市方向难明下,将令台币下周僵于目前区间。

交易员认为,在下周四(15日)企业财报全数出炉之前,因台股将受个股财报影响而波动,仍有部分筹码尚待洗净,预料外资在下周也将不见大幅进出,台币走势要能有效突破,或须待5月中旬过后。预估下周台币波动区间在30.000-30.200。

〞外资现在就是小买小卖,对台币影响不大…但整体而言,市场气氛还是(台币)略略偏升。〞一本地银行交易员称。

市场人士指出,由于美国宽松购债(QE)资金预估至今年秋天才会完全退场,而欧元区又释出最快在6月推出刺激方案的消息,从资金面来看,外资仍须为资金寻求出路,目前相对安全的台湾及韩国,此前已先行成为外资青睐的资金流入地区,即便近期外资不再大幅加码,预料大幅汇出的可能性也不会太高。

交易员预料,台币下周维持平稳中温和缓升的基调,30元大关恐怕要待月底出口商的卖汇需求涌出后才较有叩关可能,因央行亦不乐30元关卡快速升破。而进口商亦不急于追高美元,使得30.200料成台币近期支撑。

交易员也提醒,乌克兰的地缘政治风险并未完全解除,若国际地缘政治有擦枪走火的变化,短期仍将见到较为强势的国际美元。

**债市也不离盘整格局**

债市部分,交易员认为,周五午间10年增额公债103/6R 的标售结果并未超出预期,估计下周的台债殖利率还是不脱区间盘整格局。

一大型银行交易员对标债结果中性看待,他认为,实质买盘仍有补券需求,但并没有积极追价,因6月中旬还有一期400亿台币的103/6R要标售。

“下周先洗筹码吧,10年券殖利率跌破1.50%机率不高,区间还是不变。”该交易员说。

另一大型票券商交易员则称,接下来要观察本月23日30年公债的标售。近期该年期券的成交利率约在2.10%附近,倘若标低于此一水准,整条殖利率曲线有机会向下修正。

另一证券商交易员表示,由于103/6R银行业得标比重有55.34%,在筹码堪称稳定状况下,10年券殖利率相较于五年券较有下探空间,但在1.50%恐将面临较大压力。

交易员认为,下周五年期公债103/4 交投区间暂估在1.00-1.05%;10年期公债103/6R发行前交易则看在1.50-1.55%。