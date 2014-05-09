《台湾金融市场一周展望》外资五月萌生退意，台湾股汇市难有大格局

* 外资虽仍伫足台股，但恐难期待再有连续大买行情

* 下周四财报最后公布日，小心财报藏有汇兑损失黑洞

* 外资动作不大令汇市窄幅波动

* 公债标售结果中性，1.50%成10年券铁板

记者 高洁如

路透台北5月9日 - "Sell in May and go away."这句华尔街俗语，点出了美股在每年5月以后大都没有好行情。但对照近期的台股，或有异曲同工之处。

5月进入第二周，过去一个多月戴着头盔往前冲的外资，继4月底连二卖之后，本周再出现连续三日的卖超。外资看来仍旧伫足于台股，虽不致转头一路卖超到底，但可以确定的是外资再出现短期密集的买超行情相对困难。

少了外资这个推升台股一路迈向九千点的大推手，分析师认为，一个多月来台股表现优于亚洲区域股市，恐将告终。眼前台股缺乏资金涌入，且下月四(15日)又是首季财报公布截止日，愈晚公布的财报恐怕表现愈差，更将成为台股走低的隐忧。

台新投顾总经理庄明书说，〞最先开始公布财报的，业绩通常比较好。到最后纸包不住火了，愈接近公布期限，愈不好的财报会出来。〞

此外，他也提醒，由于第一季人民币大幅贬值，不少企业财报中潜藏着衍生性金融商品的操作黑洞，很可能是企业财报的不利的隐忧。

以公布财报后连续两日重挫约10%的重量级大厂--华硕 为例，该公司去年第一季汇兑收益达10.13亿台币，但到今年第一季汇兑收益仅剩0.4亿台币，其汇兑收益较去年同期大幅缩减了九成以上。这种情况很可能适用到拥有很多人民币部位的企业。

〞人民币贬值了，有的企业要提列亏损，或是本来有赚的、变成赚不到，..下周台股中性偏向下的机会大一点，〞华南永昌投顾董事长储祥生认为。

但他也说，要看台股后势可能要盯紧美股，若美股强势，外资可能回头加码台股。只不过，观察前波引领美股大涨的生技股、网路股近日出现明显重挫，资金撤出令美股失色之下，台股要有大格局，恐怕有难度。

他并预估，台股下周的区间先看8,500-9,000点。

**汇市料仍位于窄幅区间盘整**

外资不再大买，但也没有连续的大卖超，这令汇市波动缩窄。本周台币兑美元 实质交投持续囿于30.080-30.140的窄幅区间波动，且国际汇市方向难明下，将令台币下周僵于目前区间。

交易员认为，在下周四(15日)企业财报全数出炉之前，因台股将受个股财报影响而波动，仍有部分筹码尚待洗净，预料外资在下周也将不见大幅进出，台币走势要能有效突破，或须待5月中旬过后。预估下周台币波动区间在30.000-30.200。

〞外资现在就是小买小卖，对台币影响不大…但整体而言，市场气氛还是(台币)略略偏升。〞一本地银行交易员称。

市场人士指出，由于美国宽松购债(QE)资金预估至今年秋天才会完全退场，而欧元区又释出最快在6月推出刺激方案的消息，从资金面来看，外资仍须为资金寻求出路，目前相对安全的台湾及韩国，此前已先行成为外资青睐的资金流入地区，即便近期外资不再大幅加码，预料大幅汇出的可能性也不会太高。

交易员预料，台币下周维持平稳中温和缓升的基调，30元大关恐怕要待月底出口商的卖汇需求涌出后才较有叩关可能，因央行亦不乐30元关卡快速升破。而进口商亦不急于追高美元，使得30.200料成台币近期支撑。

交易员也提醒，乌克兰的地缘政治风险并未完全解除，若国际地缘政治有擦枪走火的变化，短期仍将见到较为强势的国际美元。

**债市也不离盘整格局**

债市部分，交易员认为，周五午间10年增额公债103/6R 的标售结果并未超出预期，估计下周的台债殖利率还是不脱区间盘整格局。

一大型银行交易员对标债结果中性看待，他认为，实质买盘仍有补券需求，但并没有积极追价，因6月中旬还有一期400亿台币的103/6R要标售。

“下周先洗筹码吧，10年券殖利率跌破1.50%机率不高，区间还是不变。”该交易员说。

另一大型票券商交易员则称，接下来要观察本月23日30年公债的标售。近期该年期券的成交利率约在2.10%附近，倘若标低于此一水准，整条殖利率曲线有机会向下修正。

另一证券商交易员表示，由于103/6R银行业得标比重有55.34%，在筹码堪称稳定状况下，10年券殖利率相较于五年券较有下探空间，但在1.50%恐将面临较大压力。

交易员认为，下周五年期公债103/4 交投区间暂估在1.00-1.05%；10年期公债103/6R发行前交易则看在1.50-1.55%。