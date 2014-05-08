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市场报道 | 2014年 5月 8日 星期四 15:33 BJT

《汇市简讯》若欧洲央行再度令人失望，投资者可能空头回补欧元/英镑

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* 欧洲央行自11月降息以来每次维持政策不变都惠及欧元

* 如果今天欧央行总裁德拉吉令人失望，投资者可能空头回补欧元/英镑

* 欧元/英镑周三跌至10周低点0.8193(0.8191为2月28日低位)

* 若欧元/美元升至/升穿1.40，则欧元/英镑可能重探0.8259(4月29日高点)

* 路透调查显示，欧元需触及1.42美元才会促使欧洲央行采取政策行动

* 英国Halifax公布4月房价较前月小跌0.2%，预期为上涨0.9% 。(完)

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