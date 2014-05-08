《汇市简讯》若欧洲央行再度令人失望，投资者可能空头回补欧元/英镑

欧洲汇市：英镑兑欧元下跌，投资者等待英国方面的新刺激因素
路透伦敦4月26日 - 英镑兑美元和欧元周三下跌，在英国周五公布第一季国内生产总值(GDP)数据前缺乏交投方向，本周以来英镑走势主要受欧元区事件主导。
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* 欧洲央行自11月降息以来每次维持政策不变都惠及欧元
* 如果今天欧央行总裁德拉吉令人失望，投资者可能空头回补欧元/英镑
* 欧元/英镑周三跌至10周低点0.8193(0.8191为2月28日低位)
* 若欧元/美元升至/升穿1.40，则欧元/英镑可能重探0.8259(4月29日高点)
* 路透调查显示，欧元需触及1.42美元才会促使欧洲央行采取政策行动
* 英国Halifax公布4月房价较前月小跌0.2%，预期为上涨0.9% 。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼；审校 艾茂林)
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路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
路透4月26日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓周二较周一下降0.69 %，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 持仓增长0.61%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,464,997.8 4月25日 27,655,344.7 4月24日 -190,346.9 -0.69% iShares 327,349,364.5 4月25日 325,361,508.7 4月24日 1,987,855.8 0.61%(完) (编译 于春红; 审校 刘秀红)