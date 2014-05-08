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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 15:27 BJT

表格：韩国公债和公债期货周四收盘价

路透首尔5月8日 - 以下为韩国债市周四收盘价：

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.91 105.90

10年期公债收益率 3.461% 3.468%

五年期公债收益率 3.122% 3.130%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

(编译 王洋; 审校 田建华)
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