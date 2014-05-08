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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 15:28 BJT

表格：外资在韩国股市卖超2,141亿韩元，连续第六日卖超

路透首尔5月8日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超2,141亿韩元股票。连续六个交易日卖超，其间累计卖超金额1.05万亿(兆)韩元(10.3亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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5月 8日 -214.1 40.2 164.1

5月 7日 -326.0 61.0 252.8

5月 2日 -150.4 9.6 132.0

4月30日 -82.3 -20.6 88.7

4月29日 -159.6 88.7 57.5

4月28日 -116.6 73.8 51.1

4月25日 37.9 -255.6 199.9

4月24日 73.0 -121.1 50.2

4月23日 256.7 34.3 19.6

4月22日 106.8 11.3 -92.2

4月21日 75.5 -120.7 49.6

4月18日 121.1 157.0 -276.5

4月17日 170.3 -164.3 -5.5

4月16日 49.3 -103.4 58.5

4月15日 124.9 -311.0 189.1

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本月以来 -690.5 110.9 548.9

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今年以来 -1,401.5 -681.5 2,091.7

----------------------------------------------(完)
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