表格：外资在韩国股市卖超2,141亿韩元，连续第六日卖超

韩国企业：乐天集团将成立控股公司改善公司治理，减少交叉持股现象
路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
路透首尔5月8日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超2,141亿韩元股票。连续六个交易日卖超，其间累计卖超金额1.05万亿(兆)韩元(10.3亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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5月 8日 -214.1 40.2 164.1
5月 7日 -326.0 61.0 252.8
5月 2日 -150.4 9.6 132.0
4月30日 -82.3 -20.6 88.7
4月29日 -159.6 88.7 57.5
4月28日 -116.6 73.8 51.1
4月25日 37.9 -255.6 199.9
4月24日 73.0 -121.1 50.2
4月23日 256.7 34.3 19.6
4月22日 106.8 11.3 -92.2
4月21日 75.5 -120.7 49.6
4月18日 121.1 157.0 -276.5
4月17日 170.3 -164.3 -5.5
4月16日 49.3 -103.4 58.5
4月15日 124.9 -311.0 189.1
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本月以来 -690.5 110.9 548.9
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今年以来 -1,401.5 -681.5 2,091.7
----------------------------------------------(完)
路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附
中国国家发改委称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。