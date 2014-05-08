投行观点：中国贸易数据改善支撑经济复苏，缓解人民币下行压力--巴克莱

韩国企业：乐天集团将成立控股公司改善公司治理，减少交叉持股现象
路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
路透北京5月8日 - 在经历了动荡的一季度后，中国周四公布的4月外贸数据恢复同比增长。巴克莱发表研究报告称，鉴于外贸数据略好于市场预期，中国第二季经济将较前季温和成长。
巴克莱报告指出，中国对主要国家和地区的出口呈现全面复苏，其中对欧盟和美国的出口增速尤为明显，分别为增长15.1%和12%。
进口数据表明内需仍具韧性，同时企业可能趁着大宗商品价格处在低位而买进原材料。数据显示，大宗商品进口相当强劲，其中原油进口值增长19.6%，铜进口值增长33.4%。
“整体来看，我们认为该数据支持我们有关第二季经济环比增速温和回升的观点，”巴克莱在其报告中说。
中国4月出口同比增长0.9%，进口同比增长0.8%，路透访问分析师预估中值分别为下降1.7%和下降2.3%；当月贸易顺差184.5亿美元，路透预估中值为顺差139亿美元。
巴克莱并称，贸易顺差反弹亦可能有助于缓解人民币的贬值压力，支撑汇率有所反弹并双向波动。
受贸易数据好于预期的提振，人民币兑美元即期汇率 周四随中间价低开后复升，北京时间15:23，人民币兑美元即期报6.2325元，上日收报6.2343元。
巴克莱在稍早的一份报告中并预计，由于国家统计局制造业采购经理人指数连续两月小幅上涨，4月工业生产增长料适度改善，增幅或为9.0%；同时基础设施投资的加强部分抵消了产权投资进一步放缓的趋势，1-4月固定资产投资料同比增长17.7%。
巴克莱还预计4月CPI和PPI分别上升2.0%和下滑1.9%。
该报告还显示，巴克莱预测4月份新增人民币贷款额为8,500亿元人民币，略高于业界普遍预测值，当月M2增长料摆脱低迷状态，从3月份的12.1%上升至12.3%。
另外，海通国际的最新报告认为，尽管高基数效应将因为去年5月的打击虚假贸易行动而开始消退，不过5月出口料将维持弱势，政府或将推出与去年9月类似的外贸支持政策，包括提高出口退税率、更多的出口信贷支持、免除关检费和简化通关流程。“可能的出口刺激政策将帮助稳定贸易并推动进出口在2014年分别同比增长8.1%与7.0%。”海通国际在报告中称。(完) (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附
中国国家发改委称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。