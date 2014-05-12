更正-亚洲橡胶：TOCOM期胶小幅上升，泰国政府出售橡胶库存构成阻力(5月8日)

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
(更正：因英文原文有误，倒数第二段应为“每吨13,915元人民币”，而非“每公斤13,915元人民币”)
路透曼谷5月8日 - 东京橡胶期货周四自近四年半低位小幅反弹，交易员指因受原油价格坚挺支持，不过有关泰国出售橡胶库存的担忧仍盘旋在市场上空，阻碍价格大幅走高。
东京工业品交易所(TOCOM)10月期胶 上涨2.1日圆，结算价报每公斤199.3日圆。
该指标合约从周三低点每公斤197.0日圆反弹，略高于4月底触及的四年半低位196.7日圆。
“TOCOM价格受油价持坚的支撑，但有关泰国政府出售库存橡胶的担忧仍挥之不去，阻碍胶价进一步上涨，”一驻曼谷的交易员称。
布兰特原油期货周四徘徊在每桶108美元附近，守住昨日录得的大部分涨幅，因中国海关数据显示，该国原油进口跳增至纪录高位。
泰国农业部长Yukol Limlaemthong周三表示，泰国政府将继续按计划出售20万吨库存橡胶，以避免造成进一步损失，尽管胶农已经威胁将进行大规模抗议反对此举。
上海期交所主力9月合约 下滑100元人民币，收报每吨13,915元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)近月6月合约 最新报每公斤164.9美分，跌1.2美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/王翔琼；审校 于春红/张若琪)
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。
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