更正-亚洲橡胶：TOCOM期胶小幅上升，泰国政府出售橡胶库存构成阻力(5月8日)

(更正：因英文原文有误，倒数第二段应为“每吨13,915元人民币”，而非“每公斤13,915元人民币”)

路透曼谷5月8日 - 东京橡胶期货周四自近四年半低位小幅反弹，交易员指因受原油价格坚挺支持，不过有关泰国出售橡胶库存的担忧仍盘旋在市场上空，阻碍价格大幅走高。

东京工业品交易所(TOCOM)10月期胶 上涨2.1日圆，结算价报每公斤199.3日圆。

该指标合约从周三低点每公斤197.0日圆反弹，略高于4月底触及的四年半低位196.7日圆。

“TOCOM价格受油价持坚的支撑，但有关泰国政府出售库存橡胶的担忧仍挥之不去，阻碍胶价进一步上涨，”一驻曼谷的交易员称。

布兰特原油期货周四徘徊在每桶108美元附近，守住昨日录得的大部分涨幅，因中国海关数据显示，该国原油进口跳增至纪录高位。

泰国农业部长Yukol Limlaemthong周三表示，泰国政府将继续按计划出售20万吨库存橡胶，以避免造成进一步损失，尽管胶农已经威胁将进行大规模抗议反对此举。

上海期交所主力9月合约 下滑100元人民币，收报每吨13,915元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)近月6月合约 最新报每公斤164.9美分，跌1.2美分。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/王翔琼；审校 于春红/张若琪)