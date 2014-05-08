欧洲个股：巴克莱称可能出售欧洲业务，或者分拆上市

路透伦敦5月8日 - 巴克莱 表示可能出售欧洲零售银行业务，而在这之前将把这些业务全数置于一个“不良资产银行”之下，不良资产银行中将包含其所打算减持的各种资产。

巴克莱首席执行长詹金斯向CNBC电视台表示，“我们在当地拥有的资产，出售或进行首次公开发行(IPO)都是可能选项。”

巴克莱周四表示，未来三年将裁员1.9万人，并将成立一个不良资产银行。

“过去12个月有两个重大变化。监管已经变得更为明朗，且对于资本密集的投资银行业务带来一些特定层面的打击。”

詹金斯表示，“我们同时认为，固定收益、汇市及商品业务(FICC)的经济环境已经恶化，去年底前我们见到该业务所面临的一些压力不仅显然来自于结构问题，也来自于景气循环问题，因此现在是重新调整银行定位的适当时机。”(完)