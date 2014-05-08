欧洲个股：巴克莱称可能出售欧洲业务，或者分拆上市

欧洲汇市：英镑兑欧元下跌，投资者等待英国方面的新刺激因素
路透伦敦4月26日 - 英镑兑美元和欧元周三下跌，在英国周五公布第一季国内生产总值(GDP)数据前缺乏交投方向，本周以来英镑走势主要受欧元区事件主导。
路透伦敦5月8日 - 巴克莱 表示可能出售欧洲零售银行业务，而在这之前将把这些业务全数置于一个“不良资产银行”之下，不良资产银行中将包含其所打算减持的各种资产。
巴克莱首席执行长詹金斯向CNBC电视台表示，“我们在当地拥有的资产，出售或进行首次公开发行(IPO)都是可能选项。”
巴克莱周四表示，未来三年将裁员1.9万人，并将成立一个不良资产银行。
“过去12个月有两个重大变化。监管已经变得更为明朗，且对于资本密集的投资银行业务带来一些特定层面的打击。”
詹金斯表示，“我们同时认为，固定收益、汇市及商品业务(FICC)的经济环境已经恶化，去年底前我们见到该业务所面临的一些压力不仅显然来自于结构问题，也来自于景气循环问题，因此现在是重新调整银行定位的适当时机。”(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透伦敦4月26日 - 英镑兑美元和欧元周三下跌，在英国周五公布第一季国内生产总值(GDP)数据前缺乏交投方向，本周以来英镑走势主要受欧元区事件主导。
路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
路透4月26日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓周二较周一下降0.69 %，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 持仓增长0.61%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,464,997.8 4月25日 27,655,344.7 4月24日 -190,346.9 -0.69% iShares 327,349,364.5 4月25日 325,361,508.7 4月24日 1,987,855.8 0.61%(完) (编译 于春红; 审校 刘秀红)