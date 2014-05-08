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货币新闻 | 2014年 5月 8日 星期四 15:58 BJT

金属期市：LME三个月期镍跳涨近6%至逾两年新高，供应短缺疑虑发酵

路透伦敦5月8日 - 伦敦金属交易所(LME)三个月期镍周四跳涨近6%至逾两年新高，因在印尼及俄罗斯主要产地供给短缺疑虑下，投资人买进。

三个月期镍 上涨5.8%至每吨19,724美元的高点，此为2012年3月以来最高。

全球最大镍产国印尼1月对未加工镍矿下达出口禁令，而第二大产国俄罗斯状况也令人忧心，因担心乌克兰相关危机可能使其面临制裁威胁。(完) (编译 张明钧; 审校 石冠兰)
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