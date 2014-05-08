重温稿-《中国新债预测》进出口行七年固息债均值5.04%，市场情绪亢奋需求仍旺

* 招标品种：进出口行七年期固息债
* 招标时间：周五(9日)10:00-11:00
* 招标金额：至多60亿元
* 预测区间：4.99%-5.13%
* 预测均值：5.04%
* 受访人数: 8位(银行、券商）
路透上海5月8日 - 中国进出口银行周五将招标发行七年期增发债。路透调查显示，当前债市一二级市场情绪亢奋，机构配债需求爆棚，新债强势特征尤为明显，料该期债需求仍旺盛，中标定位明显低于二级市场，预测均值为5.04%。
还有市场人士指出，从今日农发新债的受捧程度看，短期内市场需求仍有待进一步释放，而且当前中长期金融债是热点，如果二级市场势头不减，明日七年债甚至有下破5%的可能。
上海一银行交易员表示，“现在看是全期限要下5%的节奏啊，按这个趋势看真挺难说的。”
华东一银行交易员则谈到，对资金预期转向乐观是本轮行情的主要推手，“3-4月资金预判会紧，结果都没那么紧，到5月了发现还是不紧。”他亦认为明日新债中标利率可能会向下考验5%的关口。
中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，七年品种最新收益率分别报在5.2386%。
二级市场上，剩余期限约6.79年的农发行固息债140409 最新成交对应收益率为5.17%，上日尾盘为5.20%。
进出口行明日同时还将增发一期不超过70亿元的一年固息债，实际剩余期限约四个月。
上述两期债为进出口行今年第29期和30期金融债，29期为2013年第22期金融债 的增发债券，期限一年，起息日为2013年9月9日，到期日为2014年9月9日，票面利率4.58%；30期为七年期新发品种。
以下为具体发行条款：
第29期 第30期
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发行上限： 70亿元 60亿元
招标时间： 5月9日10:00-11:00
期限/计息方式： 一年固息 七年固息
(130322增发,剩余期限近四个月)
中标方式： 单一价格中标 单一利率中标
（荷兰式） (荷兰式)
起息日: 2013年9月9日 5月13日
缴款日： 5月13日 5月13日
分销期： 5月9日-5月13日 5月9日-5月13日
上市日： 5月15日 5月19日
基本承销额： 无 无
发行手续费： 无 0.10%
---------------------------------------------------(完)
(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)