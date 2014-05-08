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债券 | 2014年 5月 8日 星期四 16:01 BJT

欧元债市：欧元区公债收益率守于近期低档，观望欧洲央行会议

分析师称，欧洲央行希望隔夜利率在0-0.25%之间，否则其货币政策的效率效果会打折扣。

银行业者在货币市场拆借资金的利率当前转嫁给企业和消费者，因此银行间利率长期持续上涨相当于货币政策紧缩。

这可能会减缓欧元区的经济复苏，并遏制通胀率。欧元区通胀率为0.7%，远低于央行的目标。

Nordea的分析师Suvi Kosonen称，“波动率不是欧洲央行希望看到的，而今天央行已经有压低波动率的选择了。”

德国10年期公债收益率 持平在1.475%，稍高于11个月低点。其他欧元区国家债券收益率持平至小幅走高，西班牙、爱尔兰和意大利公债收益率接近本周稍早所创的纪录低位。(完)

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(编译 蔡美珍/田建华; 审校 杜明霞/高琦)
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