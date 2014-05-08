欧元债市：欧元区公债收益率守于近期低档，观望欧洲央行会议

欧元债市：公债收益率上涨，市场关注特朗普税改和欧洲央行政策动向
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率触及一个月新高。
分析师称，欧洲央行希望隔夜利率在0-0.25%之间，否则其货币政策的效率效果会打折扣。
银行业者在货币市场拆借资金的利率当前转嫁给企业和消费者，因此银行间利率长期持续上涨相当于货币政策紧缩。
这可能会减缓欧元区的经济复苏，并遏制通胀率。欧元区通胀率为0.7%，远低于央行的目标。
Nordea的分析师Suvi Kosonen称，“波动率不是欧洲央行希望看到的，而今天央行已经有压低波动率的选择了。”
德国10年期公债收益率 持平在1.475%，稍高于11个月低点。其他欧元区国家债券收益率持平至小幅走高，西班牙、爱尔兰和意大利公债收益率接近本周稍早所创的纪录低位。(完)
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(编译 蔡美珍/田建华; 审校 杜明霞/高琦)
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率触及一个月新高。
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路透上海4月26日 - 近期中国债市的持续调整令信用债发行难度日渐加大。据路透不完全统计，截至周三中午，4月已有98只短融、超短融、中期票据及企业债等取消或推迟发行，总金额943.13亿元人民币，均较3月全月明显增加。 尤其是4月下半月以来，共有87只信用债取消或推迟发行，总额868.8亿元。 3月共有83只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，金额总计781.4亿元，较2月的258亿元激增。 以下为4月以来公告取消或推迟发行的各类债券明细(数据来源：上海清算所、中国货币网、中国债券信息网和沪深证券交易所)： 公告 发行人名称 债券类别 计划发行规 日 模 (亿元) 4/26 株洲渌湘