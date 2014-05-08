台湾央行：共发行3,960亿台币存单，存单发行余额持平

欧洲汇市：英镑兑欧元下跌，投资者等待英国方面的新刺激因素
路透伦敦4月26日 - 英镑兑美元和欧元周三下跌，在英国周五公布第一季国内生产总值(GDP)数据前缺乏交投方向，本周以来英镑走势主要受欧元区事件主导。
路透台北5月8日 - 台湾央行周四公布，共发行3,960亿台币存单。与今日存单到期金额3,960亿相较，存单发行余额持平上日。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 3,931
91天期 0.93 20
182天期 1.05 9
央行上日共发行2,866.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,458.2亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为负168亿台币，累计超额准备为344亿台币、加计前期1%的超额准备为1,011亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透伦敦4月26日 - 英镑兑美元和欧元周三下跌，在英国周五公布第一季国内生产总值(GDP)数据前缺乏交投方向，本周以来英镑走势主要受欧元区事件主导。
路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
路透4月26日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓周二较周一下降0.69 %，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 持仓增长0.61%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,464,997.8 4月25日 27,655,344.7 4月24日 -190,346.9 -0.69% iShares 327,349,364.5 4月25日 325,361,508.7 4月24日 1,987,855.8 0.61%(完) (编译 于春红; 审校 刘秀红)