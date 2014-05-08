台湾央行：共发行3,960亿台币存单，存单发行余额持平

路透台北5月8日 - 台湾央行周四公布，共发行3,960亿台币存单。与今日存单到期金额3,960亿相较，存单发行余额持平上日。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,931

91天期 0.93 20

182天期 1.05 9

央行上日共发行2,866.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,458.2亿台币。