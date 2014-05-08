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货币新闻 | 2014年 5月 8日 星期四 16:21 BJT

香港股市：受电信股提振收高，博彩股下跌

中国联通 和中国移动 分别大涨3.1%及3.4%。中国电信 劲扬5.3%。

博彩股挫跌，此前中国银联宣布新措施，致力打击澳门的非法支付管道。

银河娱乐 重摔7.6%，金沙中国有限公司 则挫低4.6%。(完)
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